Bilecik Şehitlik yolundaki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Şehitlik yolundaki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

Bilecik Şehitliğine inen bozuk ve tozlu yol 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü öncesi Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfaltla kaplandı.

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik Şehitliğine inen bozuk ve tozlu yol 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü öncesi Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfaltla kaplandı.

Bilecik Valiliğinin koordinesinde gerçekleşen çalışma ile Şehitliğe inen ve bozuk olmasından dolayı aşırı tozlanmanın da yaşandığı yolun asfaltlanması sonrası toz sorunu da ortadan kalkmış oldu.

Valilikten yapılan açıklamada çalışmaların “Şehitlerimizin hatırasına giden yollar, vefa bekler.” düsturu ile yapıldığı ifade edilerek, bölgedeki toz ve bozuk yol sorunun da ortadan kalktığı vurgulandı.

Son Haberler
Ünlü gazeteci Ece Vahapoğlu aldığı haberle yıkıldı! Sosyal medyasından duyurdu
Ünlü gazeteci Ece Vahapoğlu aldığı haberle yıkıldı! Sosyal medyasından duyurdu
Fenerbahçe'nin ikinci Koreli futbolcusuydu, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Fenerbahçe'nin ikinci Koreli futbolcusuydu, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Ali Koç seçimi kazanmayı kafasına koydu! 1 uçakta 2 dünya yıldızı indirecek
Ali Koç seçimi kazanmayı kafasına koydu! 1 uçakta 2 dünya yıldızı indirecek
Bilecik Şehitlik yolundaki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Bilecik Şehitlik yolundaki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Hayati riski vardı! Köpeğin ısırdığı yavru kaplumbağa hayata tutundu
Hayati riski vardı! Köpeğin ısırdığı yavru kaplumbağa hayata tutundu