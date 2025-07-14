Bilecik Şehitlik yolundaki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik Şehitliğine inen bozuk ve tozlu yol 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü öncesi Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfaltla kaplandı.

Bilecik Valiliğinin koordinesinde gerçekleşen çalışma ile Şehitliğe inen ve bozuk olmasından dolayı aşırı tozlanmanın da yaşandığı yolun asfaltlanması sonrası toz sorunu da ortadan kalkmış oldu.

Valilikten yapılan açıklamada çalışmaların “Şehitlerimizin hatırasına giden yollar, vefa bekler.” düsturu ile yapıldığı ifade edilerek, bölgedeki toz ve bozuk yol sorunun da ortadan kalktığı vurgulandı.