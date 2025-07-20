Bilecik Şeyh Edebali Külliyesinde Cuma namazı sonrası şifalı pilav ikramı

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ



Bu hafta yapılan pilav ikramına Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katılarak vatandaşlara pilav ikramında bulundu.

Pilav ikramı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sözer aileleri ile birlikte Külliyede bulunan çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara hediyeler verdi.

Vali Sözer buradaki program sonrası yapığı açıklamada, “Maneviyatın kalbinde, Şeyh Edebali Külliyesi’nde kıldığımız cuma namazının ardından, şifalı pilav ikramımızla gönül soframızı hemşehrilerimizle paylaştık.” dedi.