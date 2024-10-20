Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü'nden kaymakam ziyareti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü'nden kaymakam ziyareti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal'ı ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal'ı ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Zafer Asım Kaplancıklı, Üniversite Genel Sekreteri Muhammet Büyük ile birlikte Kaymakam Ardal'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Kaymakam Ardal, Rektör Kaplancıklı'ya İl Tarım Müdürlüğü adına tablo takdim etti. Kaymakam Ardal, misafirleri ile bir süre görüşerek sohbet ederken nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

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