Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ilk ders heyecanı

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı, anlamlı bir açılış dersi ile başladı. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nazile Ural, Tıp Fakültesi öğrencilerine hitaben gerçekleştirdiği açılış dersiyle yeni dönemin ilk adımını attı.

Tıp Fakültesine bu yıl katılan 1. sınıf öğrencilerinin dersine giren Prof. Dr. Ural, öğrencileri tebrik ederek ‘üniversitemize hoş geldiniz’ dileklerini iletti ve başarılı bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Nazile Ural konuşmasında, tıp eğitiminin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını vurgulayarak, hekimliğin insana hizmeti esas alan bir meslek olduğuna dikkat çekti. Vicdan, sorumluluk bilinci ve etik değerlerin tıp eğitiminde en az teorik bilgi kadar önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ural, öğrencilerin sadece iyi birer hekim değil; aynı zamanda sorgulayan, araştıran ve bilim üreten bireyler olmaları gerektiğini ifade etti.

Rektör Yardımcısı konuşmasında ayrıca, fakültenin kısa sürede önemli mesafeler kat ettiğini, güçlü akademik kadrosu ve nitelikli eğitim anlayışıyla sağlık alanında öne çıkan kurumlar arasında yer alacağını dile getirdi. Öğretim Elemanlarına da hitap eden Prof. Dr. Ural, bilgi ve tecrübeleriyle öğrencilerin meslek hayatına ışık tutacaklarını vurgulayarak, tüm hocalara özverili katkılarından dolayı teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya da öğrencilere hitaben ders verdi. Program, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına motivasyonla başlamasına vesile oldu.