Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden yerli tohumculukta tarihi adım

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin uzun süren ıslah çalışmaları sonucu geliştirdikleri dört farklı yulaf çeşidi Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünün “Üretim İzinli Çeşit” listesine alındı. Yulaf çeşitlerine “KÖYCÜ-25”, “YAKUPBEY”, “HAZEM” ve “ASYAHANIM” isimleri verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü akademisyenleri Prof. Dr. Zeki MUT, Doç. Dr. Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE, Dr. Yusuf Murat KARDEŞ ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan AKAY tarafından uzun yıllar yapılan ıslah çalışmalarının sonucunda yüksek ot ve tane verimine sahip, kaliteli, hastalıklara ve soğuğa toleranslı yulaf çeşitleri geliştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bu gelişme, üniversitemizin tarımsal Ar-Ge alanındaki etkinliğini ve bilimsel katkı gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bilecik ilimize, Bölgemize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” denildi.