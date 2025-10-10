YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Times Higher Education (THE) tarafından 9 Ekim 2025’te açıklanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da listede yer aldı.

Kurum, dünyanın önde gelen üniversitelerini kapsamlı bir metodolojiyle değerlendiriyor. THE sıralamasına dahil olabilmek için üniversitelerin son beş yılda Scopus veri tabanında taranan en az 1000 akademik yayın üretmesi, yaşam bilimleri, mühendislik ve fiziksel bilimler gibi farklı disiplinlerde araştırma yapması ve lisans düzeyinde eğitim vermesi gerekiyor.

Değerlendirme; öğretim ortamı (% 29,5), araştırma ortamı (% 29), araştırma kalitesi (%30), uluslararası görünüm (% 7,5) ve sanayi gelirleri (% 4) olmak üzere beş ana başlık ve 18 alt göstergeden oluşuyor. Bu kapsamda araştırma etkisi, atıf performansı, araştırma gelirleri, üretkenlik, öğretim üyesi-öğrenci oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası iş birlikleri ve endüstriyel gelirler gibi ölçütler dikkate alınıyor.

THE 2026 Dünya Sıralaması dönemi verilerine göre dünyanın birçok ülkesinden 3.118 üniversite başvuruda bulunurken, bunlardan 2.191’i sıralamaya dahil edildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Genel Dünya Sıralaması’nda 1501+ bandında yer alırken, Türkiye’den başvurusu kabul edilen 109 üniversite arasında 41’inci sırada konumlandı.

Ayrıca araştırma kalitesinde sıralama derecesini 1736. sıradan 1647. sıraya ve uluslararası görünümde ise sıralama 1392. sıradan 1372. sıraya yükseltmeyi başardı. Böylece Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararası araştırma kalitesindeki sıralamasını 89 basamak ve uluslararası görünümdeki sıralamasını da 20 basamak yükselterek bilimsel performans göstergelerinde anlamlı bir ilerleme kaydederek, küresel akademik rekabet gücünü ve araştırma görünürlüğünü istatistiksel olarak belirgin biçimde arttırdı.