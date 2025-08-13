Bilecik Söğüt'te çevre düzeni çalışmaları!

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’in Söğüt ilçesinde orta refüj temizliği ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde refüjlerde temizlik çalışmaları aralıksız sürürken temizlikle birlikte yabani otlara karşı ilaçlama da yapılıyor.

Söğüt Belediyesine bağlı ekipler, refüjlerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlikle birlikte, yabani otların yeniden çıkmasını önlemek amacıyla ilaçlama çalışmaları da yapılıyor.

Söğüt Belediyesinden çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, bu işlemlerin ardından refüjlerde peyzaj düzenlemelerine geçilerek ilçeye estetik bir görünüm kazandırılacağı belirtildi.

Ayrıca, ilçe genelinde ot ve çim biçme çalışmaları da planlı şekilde devam ediyor. İlçenin her noktası, belirlenen program dahilinde temizlenip düzenlenerek vatandaşların daha ferah, düzenli ve güzel bir çevrede yaşamaları sağlanıyor.

