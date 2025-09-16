Bilecik Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği'nden Başkan Dilsiz’e ziyaret

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği yönetimi, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, staj ve çıraklık mağdurlarının yaşadığı sorunlar ve çözüm beklentileri hakkında istişarelerde bulunuldu. Dernek yetkilileri, özellikle uzun yıllardır gündemde olan sigorta başlangıcı konusundaki mağduriyetleri dile getirerek, bu konuda yerel yönetimlerin ve kamuoyunun desteğinin önemine vurgu yaptı.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek çalışmalarını yakından takip ettiğini ve mağduriyetlerin giderilmesi adına her platformda destek olmaya hazır olduğunu belirtti.

Bilecik Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Başkanı Ömer Ayıran ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Bilecik Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği olarak, misafirperverliği ve destek beyanları için Sayın Başkan Aykut Dilsiz’e teşekkür eder, bu süreçte dayanışmanın ve birlikteliğin önemini bir kez daha vurgularız.” dedi.