YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde orman yangınlarından etkilenen alanlarda ağaçlandırma faaliyetleri başladı. İlçeye Bağlı Selimiye köyünde yangın sonrası ilk fidanlar toprakla buluştu.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, 11.11 Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yangından etkilenen alanda her üyesi adına bir fidan dikerek kampanyaya destek oldu.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere ye verildi;

“Değerli Üyelerimiz ve Kıymetli Hemşerilerimiz,

Geçtiğimiz aylarda Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerimizde meydana gelen orman yangınları, hepimizi derinden üzmüş ve “Yeşil Vatanımızın” ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Kaybettiğimiz her bir ağacın acısını yüreğimizde hissederken, yaralarımızı birlikte sarmanın ve şehrimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin bilinciyle hareket ediyoruz.

Bu kapsamda, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odamız olarak, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla “Yeşil Vatan”ın yeni fidanlarını toprakla buluşturmak üzere Osmaneli ilçemiz Selimiye Köyü mevkiinde düzenlenen etkinliğe katılım sağladık. Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Ergün, Meclis Başkanımız Şermin Kahraman, Meclis Üyemiz Azer Sarı, Genel Sekreterimiz D.Gürkan Akyol ve Oda Personelimiz Koray Kılıç de törende yer aldı.

Odamız, her bir kıymetli üyemiz adına bir fidan dikerek hem doğaya olan sorumluluğunu yerine getirdi hem de sürdürülebilir geleceğe katkı sunmanın gururunu yaşadı. Bugün diktiğimiz her fidan, yarın çocuklarımıza nefes olacak; onlara daha yeşil bir geleceğin mirası olacak.

Toprakla buluşacak bu fidanlar, sadece yitirdiğimiz yeşili geri kazanma çabamızın bir parçası değil, aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bilecik ve daha yeşil bir Türkiye bırakma kararlılığımızın da somut bir ifadesidir.

Yeşil bir Bilecik için emek veren tüm kurum, kuruluş ve gönüllülerimize teşekkür ediyor; doğamız için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Toprakla buluşan her fidanın şehrimize ve ülkemize umut olmasını temenni ederiz.”