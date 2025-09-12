Bilecik Valiliğinden Hamsu köprüsü ile ilgili açıklama

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valiliği Hamsu köprüsünde akşam saatlerinde güvenlik riski oluşturacak bir durum tespit edilmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada güvenliğin sağlanması amacıyla köprünün çift yönlü olarak araç trafiğine geçici süreyle kapatıldığı belirtildi. Karayolları ekiplerinin, yolun en kısa sürede tekrar ulaşıma açılması için sahada çalışmalarını sürdürdüğü, ilerleyen saatlerde yolun açılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Yolun kapalı kalacağı süre içerisinde ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Köprüde gerekli inceleme ve çalışmalar süratle devam etmekte olup, trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlanacaktır.

Bilecik Hamsu Köprüsü'nde yürütülmekte olan yapım ve onarım çalışmaları sırasında diğer ayak üzerinde güvenlik riski oluşturabilecek bir durum tespit edilmiş olup, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla köprü çift yönlü olarak araç trafiğine geçici süreyle kapatılmıştır.

Karayolları ekipleri, yolun en kısa sürede tekrar ulaşıma açılması için yoğun bir şekilde sahada çalışmalarını sürdürmektedir. İlerleyen saatlerde yolun açılması hedeflenmektedir.

Köprüde gerekli inceleme ve çalışmalar süratle devam etmekte olup, trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlanacaktır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar edilmesi önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”