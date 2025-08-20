Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’den Gölpazarı ilçesine iade-i ziyaret

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, iade-i ziyaretleri kapsamında Gölpazarı ilçesinde bir takım temaslarda bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Sözer ilk olarak Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç’ı ziyaret etti. Ziyarete ilçenin gelişimine yönelik projeler, devam eden yatırımlar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Ardından Gölpazarı Belediyesine geçen Sözer Belediye Başkanı Hayri Süer’e iade-i ziyarette bulunarak ilçede yürütülen belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Gölpazarı programının devamında Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 1992 yılında hain terör saldırısında şehit düşen Kemal Ay’ın kıymetli ailesini ziyaret eden Vali Sözer, burada yaptığı konuşmada, “Şehitlerimizin kıymetli aileleri, bu vatanın en kutsal emanetleridir.” dedi.

MUHTARLARLA BULUŞMA

Ardından Cengiz Topel Ortaokuluna geçen Vali Sözer, burada da Gölpazarı’nda görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, köylerin ve mahallelerin ihtiyaçları ile vatandaşlardan gelen talepler görüşüldü, çözüm bekleyen konular için kurumlara gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimat verildi. Vali Sözer toplantıda muhtarlarla kurulan yakın iş birliği ve ortak aklın, hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde vatandaşlara ulaşmasına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

PAZAR ZİYARETİ

Vali Faik Oktay Sözer, Gölpazarı programının son bölümünde ilçede Salı günleri kurulan pazar alanında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vali Sözer, pazar esnafı ve vatandaşlara hayırlı ve bereketli pazarlar temennisinde bulundu.