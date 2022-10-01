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Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya şehit ailesini ziyaret etti

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, şehit Osman Kışçı’nın ailesini ziyaret etti

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 10:46
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Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya şehit ailesini ziyaret etti

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya şehit ailesini ziyaret etti
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İHA
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 1998 yılında vatani görevini yaparken Van’da şehit düşen Osman Kışçı’nın ailesini şehadetinin sene-i devriyesinde ziyaret etti.
Vali Kızılkaya’ya ziyaret esnasında Bozüyük KaymakamI Adem Öztürk eşlik etti.

Ziyarette şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Kızılkaya, onlarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.Sohbetin ardından şehit Osman Kışçı’ya dua eden Vali Kızılkaya, “Şehitlerimiz bizim en kutsal değerlerimizdir. Sizler de bize şehidimizin emanetisiniz. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız, devletimizin kapıları sizlere her zaman açıktır ” dedi.


Şehit Osman Kışçı’nın ailesi ise Vali Kemal Kızılkaya’nın gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle çok mutlu olduklarını belirtirken, devletimizin her zaman yanlarında olduğunu hissettiren başta Vali Kızılkaya’ya ve tüm devlet büyüklerine teşekkür ettiler.

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