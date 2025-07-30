Bilecik Valisi Sözer 529 yıldır sürdürülen Geleneksel Sünnet Şölenine katıldı

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Bilecik Valisi Sözer 529 yıldır sürdürülen Geleneksel Sünnet Şölenine katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt’te 529 yıldır sürdürülen Geleneksel Sünnet Şölenine katıldı.

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt’te 529 yıldır sürdürülen Geleneksel Sünnet Şölenine katıldı.

Sultan II. Bayezid’in vakfiyesi gereği düzenlenen 529. Sünnet Şöleni, geniş bir katılımla Ertuğrulgazi Kuyulu Mescidi’nde gerçekleşti. Programa Bilecik Vali Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Belediye Başkanımız Ferhat Durgut, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve ilçe protokolü katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program mehteran gösterisiyle devam etti. Programda ayrıca çocuklara özel yüz boyama, pamuk şeker gibi etkinlikler de yer aldı.

Vali Sözer, sünnet olan çocukların vatana, millete hayırlı bireyler olarak yetişmesini temenni ederek, “529 yıldır sürdürülen bu güzide geleneğe eşlik etmekten büyük bir memnuniyet duydum. Ecdadın vakfiyesinin hayır şartı gereği yaşatılan bu anlamlı mirasın nesiller boyu devam etmesini temenni ediyorum. Allah evlatlarımızın damatlıklarını da görmeyi nasip etsin.” dedi.

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