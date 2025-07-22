Bilecik Valisi Sözer açıkladı; “Bilecik tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık”

Serhat KAYA - Bilecik / YENİÇAĞ

Yangının etkili olduğu Kazancı Köyünde açıklamalarda bulunan Vali Sözer, yangının ilk etapta Osmaneli Ciciler köyüne yönelme ihtimaline karşı tedbir alındığını ancak rüzgarın etkisi ile yangının yönünün Kızılöz köyüne döndüğünü söyledi. İki köyde de gerekli tedbirlerin alınarak vatandaşların hayvanları ile birlikte güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktaran Vali Sözer, sabaha kadar çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sabah saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması nedeni ile yangının genişlemeye başladığını aktaran Vali Sözer, yangının bu sefer Büyükyenice köyünü çok ciddi bir şekilde etkisi altına aldığını söyledi. Yangının Büyükyenice köyüne ilerlemesi nedeni ile bütün ekiplerle bu alanda söndürme ve önleme faaliyetlerine devam edildiğini aktaran Vali Sözer, rüzgarın çok kuvvetli olması nedeni ile bu seferde Kazancı ve Borcak köylerinin yangın tehdidi ile karşı karşıya kalmasından dolayı bu köylerinde tedbir amaçlı boşaltıldığını anlattı. Faik Oktay Sözer toplamda 4 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi.

VALİ SÖZER BİLECİK HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Faik Oktay Sözer, “Bilecikli hemşerilerimizle gurur duyduk. Traktörünü alan, su tankerini alan koştu geldi. ‘Sayın Valim ne yapabiliriz’ diye sahada yer aldılar. Onlarda bize çok büyük destek verdiler. Tabi bu işbirliği, bu dayanışma yangını kontrol altına alma çalışmalarımızda ve sündürme çalışmalarımızda hem cesaret verdi bizlere hem de destek verdiler. Ben aziz Bilecikli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Tüm kamu kurumlarımızdaki özveri ile çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Sözer son olarak Bilecik tarihinin en büyük yangınları ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek tek tesellilerinin can kaybı yaşanmamış olması olduğunu belirtti.