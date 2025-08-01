Bilecik Valisi Sözer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu tarafından karşılanan Vali Sözer, Müdür Türkoğlu ile bir süre görüştükten sonra Müdürlükte yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi almak üzere birim amirlerinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, çocuk evlerinden huzurevlerine, kadın konukevinden gündüz bakım ve rehabilitasyon merkezlerine kadar uzanan geniş hizmet ağı değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca sosyal destekler, koruyucu aile uygulamaları, aile danışmanlığı ve kadın kooperatiflerine yönelik projeler de ele alındı.