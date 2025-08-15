Bilecik Valisi Sözer asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Valisi Sözer asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik’in Söğüt ilçesi Sırhoca Köyü’nde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi, ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar ile sıcak asfalta kavuşmaya devam ediyor.

2-013.jpg

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına sahip olması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

3-011.jpg

Bu çalışmalar kapsamında Bilecik’in Söğüt ilçesi Sırhoca köyünde de asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Vali Faik Oktay Sözer, Söğüt ziyaretleri sırasında Sırhoca köyünde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

4-007.jpg

Vali Sözer, incelemelerinin ardından vatandaşlarla da bir araya gelerek, sohbet etti. Sözer, vatandaşların talep ve görüşlerini de dinledi.

Son Haberler
Manavgat’ta Yaz Okulu Şenliği
Manavgat’ta Yaz Okulu Şenliği
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu
Otoparkta çıkan yangında 6 araç kül oldu
Otoparkta çıkan yangında 6 araç kül oldu
Anız yangınında 150 arı kovanı zarar gördü
Anız yangınında 150 arı kovanı zarar gördü
Tarih vererek AKP’nin seçim planını deşifre etti! Bu iddia çok su kaldırır: Böyle bir seçim hazırlıyorlar
Tarih vererek AKP’nin seçim planını deşifre etti! Bu iddia çok su kaldırır: Böyle bir seçim hazırlıyorlar