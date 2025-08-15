Bilecik Valisi Sözer asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar ile sıcak asfalta kavuşmaya devam ediyor.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına sahip olması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında Bilecik’in Söğüt ilçesi Sırhoca köyünde de asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Vali Faik Oktay Sözer, Söğüt ziyaretleri sırasında Sırhoca köyünde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Sözer, incelemelerinin ardından vatandaşlarla da bir araya gelerek, sohbet etti. Sözer, vatandaşların talep ve görüşlerini de dinledi.