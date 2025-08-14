Bilecik Valisi Sözer Bakan Yumaklı’yı ziyaret etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı makamında ziyaret etti.

Vali Sözer ziyaretinde Bakan Yumaklı’ya Bilecik genelinde yürütülen tarım faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde yaşanan orman yangınları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

Ziyaret Vali Sözer’in Bakan Yumaklı’ya Osmanlı Devletinin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın’ sözlerinin yer aldığı ve hat sanatıyla yazılmış tabloyu takdim etmesinin ardından son buldu.

