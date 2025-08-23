Bilecik Valisi Sözer Osmaneli’de vatandaşlarla bir araya geldi

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Vali Faik Oktay Sözer ilk olarak Osmaneli Kaymakamlığını ziyaret etti. Burada Kaymakam Abdüssamed Kılıç tarafından karşılanan Vali Sözer ilçenin gelişimine yönelik çalışmalar, planlanan projeler ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin verimliliği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ardından Osmaneli Belediyesine geçen Vali Sözer, Belediye Başkanı Bekir Torun’a iade-i ziyarette bulunarak, ilçede yürütülen belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Sözer programının devamında ilçede Cuma günleri kurulan pazarda vatandaşlarla ve pazar esnafı ile bir araya geldi. Pazar esnafına hayırlı ve bereketli pazarlar dileyen Vali Sözer, vatandaşlarla da sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Sözer daha sonra Van’ın Başkale ilçesinde askerlik görevini yaparken terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Halil Öktem’in ailesini ziyaret etti. Vali Sözer ziyarette devletin, şehitlerin kıymetli ailelerinin her zaman yanında olduğunu bir kere daha vurguladı.

Programının son bölümünde Osmaneli Halk Eğitim Merkezine geçen Vali Sözer burada ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda, ilçedeki köy ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, talepleri ve çözüm bekleyen konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, gerekli çalışmaların başlatılması içinde ilgili birimlere talimat verildi.

Vali Sözer’e ilçedeki ziyaretleri boyunca Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Belediye Başkanı Bekir Torun eşlik etti.