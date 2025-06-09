Bilecik Valisi Sözer şehidin emanetini sünnetinde yalnız bırakmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kemal Badalov’un emanetini sünnet düğünü öncesinde evinde ziyaret etti.

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kemal Badalov’un emaneti, Bedel Kaan Badalov’u sünnet düğünü öncesinde evinde ziyaret etti.

x.jpgVali Sözer erkekliğe ilk adımını atan Bedel Kaan’ın vatana ve millete hayırlı bir evlat olmasını dilerken, “Bizde bugün burada bu mutluluğa ortak olma şansını yakaladık. Ne mutlu bize” dedi.

Minik Kaan’ın isteği üzerine sünnet aracı olarak TOGG süslenirken, konvoyuna Emniyet ve Jandarma araçları da eşlik ederek anlamlı bir kortej oluşturuldu.

c.jpgBu anlamlı ziyarette Vali Sözer ve eşine Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve eşi Deniz Yılmaz da eşlik ederek Bedel Kaan Badalov’un mutluluğuna ortak oldular.

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