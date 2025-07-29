Bilecik Valisi Sözer, şehidin hastanede yatan babasını ziyaret etti

SERHAT KAYA / BİLECİK

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehit Yücel Gökçe’nin babası Mustafa Gökçe’yi tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Vali Sözer, geçirdiği kaza sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören şehit Yücel Gökçe’nin babası Mustafa Gökçe’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Sözer ziyarette yaptığı konuşmada, “Kahramanlarımızın bizlere emaneti olan değerli aileleri her zaman başımızın tacıdır. Şehidimizin muhterem babasına acil şifalar diliyoruz.” dedi.