Bilecik Valisi Sözer Söğüt’e iade-i ziyarette bulundu

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Sözer ziyaretleri kapsamında ilk olarak Söğüt Kaymakamlığını ziyaret etti. Burada Kaymakam Murat Yayabaşı tarafından karşılanan Vali Sözer, ilçede yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve kamu hizmetlerinin etkinliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ardından Söğüt Belediyesine geçen Vali Sözer burada da Belediye Başkanı Ferhat Durgut tarafından karşılandı. Başkan Durgut’a iade-i ziyarette bulunan Faik Oktay Sözer, Belediyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Sözer Söğüt programının devamında Söğüt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü toplantı salonunda ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, mahalle ve köylerin ihtiyaçları, talepleri ve çözüm bekleyen konular ele alındı. İlgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimat verildi. Sözer toplantıda muhtarların sürdürülen güçlü iş birliği ve ortak aklın, hizmetlerin verimli ve hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Faik Oktay Sözer, Söğüt programının son bölümünde Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar esnafı ve vatandaşlara hayırlı ve bereketli pazarlar diledi.

Vali Sözer son olarak Gazi Mehmet Özkan’ı hanesinde ziyaret etti. Sözer ziyarette devletin, Gazilerimiz ve Şehitlerimizin kıymetli emanetleri ailelerinin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha vurguladı.