Bilecik Valisi Sözer, yağlık ayçiçeği hasadına katıldı!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilecik Valiliği ve Bilecik İl Özel İdaresi iş birliğiyle çiftçilere sağlanan hibe tohum destekleri sayesinde Bilecik’te yağlık ayçiçeği üretimi her geçen yıl artış gösteriyor.

Son dört yılda verilen desteklerle birlikte Bilecik’te yağlık ayçiçeği ekim alanı 60 bin dekardan 111 bin dekara yükseldi.

Vali Faik Oktay Sözer, Taşçılar Köyü’nde gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadında çiftçilerle bir araya gelerek bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Vali Sözer, “Taşçılar Köyümüzde yağlık ayçiçeği hasadına katıldık. Çiftçilerimizin alın teriyle bereketlenen topraklarımızda, devletimizin destekleriyle her yıl üretim gücümüz daha da artıyor. Emek veren tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum” dedi.