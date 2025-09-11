Bilecik Valisi Sözer, yağlık ayçiçeği hasadına katıldı!

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Valisi Sözer, yağlık ayçiçeği hasadına katıldı!

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Taşçılar köyünde yağlık ayçiçek hasadına katıldı.

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilecik Valiliği ve Bilecik İl Özel İdaresi iş birliğiyle çiftçilere sağlanan hibe tohum destekleri sayesinde Bilecik’te yağlık ayçiçeği üretimi her geçen yıl artış gösteriyor.

2-006.jpg

Son dört yılda verilen desteklerle birlikte Bilecik’te yağlık ayçiçeği ekim alanı 60 bin dekardan 111 bin dekara yükseldi.

3-005.jpg

Vali Faik Oktay Sözer, Taşçılar Köyü’nde gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadında çiftçilerle bir araya gelerek bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

4-005.jpg

Vali Sözer, “Taşçılar Köyümüzde yağlık ayçiçeği hasadına katıldık. Çiftçilerimizin alın teriyle bereketlenen topraklarımızda, devletimizin destekleriyle her yıl üretim gücümüz daha da artıyor. Emek veren tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum” dedi.

Son Haberler
Bilecik’te Kamu Spor Oyunları başlıyor!
Bilecik’te Kamu Spor Oyunları başlıyor!
Eski başkan hakkında beraat kararı!
Eski başkan hakkında beraat kararı!
Fenomenlerin önerdiği zayıflama formüllerindeki büyük tehlike. Uzmanlar uyarıyor
Fenomenlerin önerdiği zayıflama formüllerindeki büyük tehlike. Uzmanlar uyarıyor
İlayda’yı öldüren sanığın davası karara çıktı
İlayda’yı öldüren sanığın davası karara çıktı
Bilecik’in ilk kadın kamyon şoförü yollarda!
Bilecik’in ilk kadın kamyon şoförü yollarda!