Bilecik Valisi Sözer yeni öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi aldı

Bilecik’te 173 okul ve 83 kurumda, 39.000 öğrenci ve 3.000 öğretmen ile 1 Eylül itibarıyla ders zili çalacak.

Vali Sözer İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyareti sonrası, “24 okulun büyük, 52 okulun küçük onarımının tamamlandı ve tamamlanıyor, öğrencilerimizin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri sağlanacak.” dedi.

Vali Sözer ayrıca yapımı süren Özel Eğitim anaokulları ve spor salonunun yeni eğitim yılında öğrencilerle buluşacağı, okullar açıldığında 414.000 ücretsiz ders kitabı ve eğitim materyalinin sıralarda hazır olacağı, 1.330 öğrencinin, özellikle özel eğitim öğrencilerinin, taşımalı eğitim yoluyla okullarına erişiminin sağlanacağı, bilgilerini de paylaştı.

Vali Sözer, yapılan yatırımların ve hazırlıkların hayırlı olmasını dileyerek, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar getirmesini temenni etti.