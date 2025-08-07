Bilecik Valisi Sözer Yenipazar ilçesini ziyaret etti!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Vali Sözer ilk olarak Yenipazar Kaymakamlığını ziyaret etti. Burada Kaymakam Vekili Mehmet Salih Uçar tarafından karşılanan Sözer, ilçenin genel durumu, devam eden çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Belediye Başkanlığına geçen Faik Oktay Sözer, burada da Belediye Başkanı İlhan Özden tarafından karşılandı. Başkan Özden’den Belediye çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Sözer, Yenipazar programının devamında Kıbrıs Gazisi Mehmet Öndersev’i evinde ziyaret etti.

Vali Sözer Yenipazar programının son bölümünde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahalle ve köylerin ihtiyaçları, talep ve önerilerin değerlendirildiği toplantıda Vali Sözer, çözüm için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Vali Faik Oktay Sözer, Yenipazar’dan ayrılmadan önce esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek onlarında istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Sözer, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.