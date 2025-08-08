Bilecik Valisi Sözer’den Ankara çıkartması

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Vali Sözer Ankara ziyaretinde ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bilecik’te yürütülen gençlik ve spor yatırımları ile devam eden projeler değerlendirildi.

Sözer programının devamında Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı ile de bir araya gelirken, sonrasında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu da makamında ziyaret etti. Ziyarette, Bilecik’te yürütülen sağlık yatırımları ile planlanan projeler ele alındı. Sağlık hizmetlerinin etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik konular değerlendirildi.

Vali Sözer Ankara programında ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak’ı ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan’ı da ziyaret etti.