Bilecik zabıtasından yere izmarit atan şahıslara para cezası

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yürüttükleri denetimlerde, izmaritleri yere atan kişilere ceza işlemi uyguladı.

Vatandaşların her alanda sağlıklı ve güvenli bir hizmet alması amacıyla denetim çalışmalarını aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde izmaritleri yerlere atan kişilere gerekli uyarıyı yaptıktan sonra ceza işlemi uyguladı.

Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olduğu noktalarda yaptıkları denetimlerde izmarit atan kişilere izin vermedi.

CADDE VE SOKAKLARI TEMİZ TUTMAK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİDİR

Daha önce yaptıkları denetimlerde konuyla ilgili olarak vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını hatırlatan Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, ‘’Zabıta Müdürlüğü olarak her alanda kontrollerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl başladığımız uygulama kapsamında yerlere izmarit atılmaması yönünde gerekli bilgilendirmeleri yapmıştık. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüz atölyelerinde imal edilen küllükler birçok noktada yer alıyor. Bizler Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak yaptığımız denetimlerde yaka kameralarımız sayesinde yerlere izmarit atan kişilere yönelik ceza işlemi uyguluyoruz. Bu konuda hassasiyetle denetimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bizlere destek olmaları çok önemli olacaktır.’’ İfadelerini kullandı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde ayrıca çevreye izmarit atmayan vatandaşlara da teşekkür etti.