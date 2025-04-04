Bilecik'de sokak ortasında dehşet! Bıçağı tartıştığı kocasının boynuna sapladı

Merkez Kayı Boyu Mahallesi'nde, şiddetli geçimsizlik yaşayan Reşit A. ile eşi Hülya A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hülya A., eline aldığı bıçakla eşinin boynuna saldırdı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Reşit A., 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Edirne'de arkadaşını boğazından bıçakladı

Boynunda 10 santimetrelik bir kesik oluştuğu belirtilen Reşit A.'nın tedavisi sürerken, Hülya A. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Lisede dehşet anları! Öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı