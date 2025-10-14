YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından başlatılan “Bilecik’e Can Suyu” projesi kapsamında TEMA Vakfı'na bağışlanan fidanların sertifika dağıtım programı gerçekleştirildi.

Ertuğrulgazi Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin, geçmiş yıllarda yangınlardan zarar gören ormanlık alanların yeniden yeşertilmesi amacıyla başlattığı “Bilecik’e Can Suyu” projesi kapsamında TEMA Vakfı'na bağışlanan fidanlar için sertifika dağıtım programı düzenlendi.

Ertuğrulgazi Lisesinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katılarak öğretmen ve öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

Program günün anısında fotoğraf çekilmesi ile son buldu.