Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ
Bilecik’te sanat rüzgârı esiyor! Ozan Bebek’in “İzlerin Sessizliği” adlı kişisel seramik sergisi, Atatürk Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.
Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcıları Murat Yurdakul ve Mehmet Kurban ile Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur katıldı.
Misafirler, Bebek’in özgün eserlerini inceleyerek sanatçıdan detaylı bilgiler aldı. Külhan, sanatçıya çiçek takdim etti. Sergi, seramik sanatının inceliklerini yansıtan eserleriyle dikkat çekiyor. 6 Kasım’a kadar açık olacak sergi, Bilecik’in kültürel hayatına renk katıyor.