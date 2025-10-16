Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Bilecik’te sanat rüzgârı esiyor! Ozan Bebek’in “İzlerin Sessizliği” adlı kişisel seramik sergisi, Atatürk Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Bilecik’e seramik ziyafeti - Resim : 1

Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcıları Murat Yurdakul ve Mehmet Kurban ile Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur katıldı.

Bilecik’e seramik ziyafeti - Resim : 2

Misafirler, Bebek’in özgün eserlerini inceleyerek sanatçıdan detaylı bilgiler aldı. Külhan, sanatçıya çiçek takdim etti. Sergi, seramik sanatının inceliklerini yansıtan eserleriyle dikkat çekiyor. 6 Kasım’a kadar açık olacak sergi, Bilecik’in kültürel hayatına renk katıyor.

Bilecik’e seramik ziyafeti - Resim : 3