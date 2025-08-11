Bilecik’e yeni atanan komutanlardan Vali Sözer’e ziyaret!

Bilecik’e yeni atanan Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı ve Tuğgeneral Yusuf Aslan ilk ziyaretlerini Vali Faik Oktay Sözer’e gerçekleştirdiler.

Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı ve Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı olarak göreve başlayan Tuğgeneral Yusuf Aslan’ı makamında kabul etti.

Son yayınlanan atama kararnamesi ile Bilecik İl Jandarma Komutanı olarak Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı olarak ise Tuğgeneral Yusuf Aslan atanmıştı. Her iki Komutanda Bilecik’e gelerek görevlerine başladı.

Komutanları makamında kabul eden Vali Faik Oktay Sözer, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

