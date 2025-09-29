Bilecik’i BAL liginde temsil edecek olan Söğütspor hazırlık maçında göz doldurdu

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Söğütspor yönetiminden yapılan açıklamada Söğüt’te oynan hazırlık maçını Söğütspor’un 5-3 kazandığı belirtilirken, takımda sakatlıkları bulunan iki oyuncunun tedavilerinin de sürdüğü ifade edildi.

Takımın lig başlamadan bir hazırlık maçı daha yapacağı duyurulan açıklamada Sağlıkspor’a yeni sezonda başarılar dilenerek, “Söğütsporumuz oynadığı futbol ile güven vermeye devam ediyor. Yeni sezon başlamadan bir hazırlık maçının daha olacağı, takımımızda iki oyuncumuzun sakatlığının sürdüğünü kamuoyuna duyururuz.” denildi.

Öte yandan maç sonrası Söğütspor tarafı ve konuk ekibe pilav ikram edildi.