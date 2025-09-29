Bilecik’i BAL liginde temsil edecek olan Söğütspor hazırlık maçında göz doldurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’i BAL liginde temsil edecek olan Söğütspor hazırlık maçında göz doldurdu

Bilecik’i bu yıl Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil edecek olan Söğütspor Eskişehir Sağlıkspor ile oynadığı hazırlık maçında göz doldurdu.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Söğütspor yönetiminden yapılan açıklamada Söğüt’te oynan hazırlık maçını Söğütspor’un 5-3 kazandığı belirtilirken, takımda sakatlıkları bulunan iki oyuncunun tedavilerinin de sürdüğü ifade edildi.

Takımın lig başlamadan bir hazırlık maçı daha yapacağı duyurulan açıklamada Sağlıkspor’a yeni sezonda başarılar dilenerek, “Söğütsporumuz oynadığı futbol ile güven vermeye devam ediyor. Yeni sezon başlamadan bir hazırlık maçının daha olacağı, takımımızda iki oyuncumuzun sakatlığının sürdüğünü kamuoyuna duyururuz.” denildi.

Öte yandan maç sonrası Söğütspor tarafı ve konuk ekibe pilav ikram edildi.

Son Haberler
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'