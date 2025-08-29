BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Kadim Tarihin ve Ortak Kültürün Mirası, Günümüzün ve Geleceğin Kültür ve Sanat Şehri olma yolunda hızla ilerliyor.

Bilecik'in turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Bilecik İl Tanıtım, Turizm ve Geliştirme Yönetim Kurulu, 9. Olağan Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda, kentin tarihi zenginliklerinin ve kadim mirasının tanıtımı, turizm stratejilerinin güçlendirilmesi ve Bilecik'i turizmin yeni cazibe merkezi haline getirecek projeler ele alındı.

Vali Yardımcısı Akın Ağca başkanlığında, Marmara Bölge Yönetim Kurulu Sorumlusu Sena Gözgü ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'ın koordinasyonunda gerçekleşen toplantıya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Nazile URAL, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Bilecik Belediye Başkan Yrd. Mesut Ünver, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Gürkan Akyol, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, BEBKA Kalkınma Ajansı yetkilileri ve ilgili kurum temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda, 2025 yılı ikinci çeyrek raporu değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek turizm, tanıtım, festival ve organizasyonlar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

ŞEYH EDEBALİ'NİN 700. YIL DÖNÜMÜ İÇİN ÖZEL PROGRAMLAR

Bilecik'in tarihi ve manevi kimliğinde önemli bir yere sahip olan Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yıl dönümü (2026) için ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek programlar, toplantının en önemli gündem maddelerinden biriydi. Bu özel yıl dönümü, Kazakistan, Kırgızistan ve Romanya'nın desteğiyle UNESCO 221. Yürütme Kurulu tarafından UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na kabul edilmişti. Bu kararla birlikte, Bilecik'in kadim mirası dünya çapında tanıtılacak ve şehir, kültürel turizmde öne çıkan bir destinasyon olma yolunda önemli bir adım atacak.

TANITIM FAALİYETLERİ VE HEDEFLER

Toplantıda, Bilecik'in tanıtımı için yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım kararı alındı. Ayrıca, ulusal ve uluslararası basın mensupları, turizm acenteleri ve influencerların katılacağı "info turizm turları" düzenlenerek, Bilecik'in eşsiz güzellikleri ve tarihi dokusu daha geniş kitlelere ulaştırılacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, toplantının hedefinin sürdürülebilir turizm vizyonunu güçlendirmek ve bölgenin tanıtım stratejilerini değerlendirmek olduğunu belirtti. Bircan, destinasyon yönetimi, uluslararası tanıtım faaliyetleri ve ziyaretçi deneyimlerinin iyileştirilmesi konularında yapılan çalışmaların, Bilecik'in turizm potansiyelini artırarak şehri global düzeyde bir cazibe merkezi haline getireceğini vurguladı.

Bu çalışmalarla Bilecik, sadece tarihi ve manevi zenginlikleriyle değil, aynı zamanda doğal güzellikleri ve gelişen turizm altyapısıyla da öne çıkarak, Türkiye turizminin yeni parlayan yıldızı olmaya hazırlanıyor.