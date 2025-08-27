Bilecik’in Bayırköy Beldesinde anız yangını

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Bayırköy Beldesi Akkaya Mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Bayırköy Belediyesinden yangın sonrası yapılan açıklamada, “Beldemiz Akkaya mevkiinde meydana gelen anız yangını, ekiplerimizin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede büyümeden söndürülmüştür. Son dönemde yaşadığımız yangın felaketlerinin ardından, vatandaşlarımızın anız yangınlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını önemle rica ediyoruz. Ormanlık alanlarda ve tarlalarda anız ve benzeri otların yakılmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini tüm hemşehrilerimizden bekliyoruz” denildi.