Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’in Bayırköy Beldesinde yeni trafik düzenlemesi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde trafik akışını rahatlamak için yeni bir düzenleme yapıldı.

Bayırköy Belediyesi tarafından yapılan duyuruda yeni düzenlemenin Bilecik İl Trafik Komisyonu’nun 03.09.2025 tarih ve 2025/71 numaralı kararı ile alındığı belirtildi.

İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar göre, belde de bulunan Atatürk Caddesi, Cevizli Sokak ve İnönü Caddesi’nde ağır vasıta (kamyon, tır vb.) girişi ve parkının 01.10.2025 tarihinden itibaren yasaklanacağı, bu kurala uymayan sürücüler hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

Bayırköy Belediyesinden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi;

“KIYMETLİ HEMŞEHRİLERİMİZ

Bilecik İl Trafik Komisyonu’nun 03.09.2025 tarih ve 2025/71 numaralı kararı uyarınca,

Atatürk Caddesi, Cevizli Sokak ve İnönü Caddesi’nde ağır vasıta (kamyon, tır vb.) girişi ve parkı 01.10.2025 tarihinden itibaren yasaktır!

Bu kurala uymayan sürücüler hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacaktır. “

