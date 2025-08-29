Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyetinden bankalarda işlem yaptıran vatandaşlara uyarılar!

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyetinden bankalarda işlem yaptıran vatandaşlara uyarılar!

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan banka şubelerini ziyaret ederek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların dolandırıcılara karşı uyanık olmaları ve kanmamaları konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede bulunan banka şubelerini ziyaret ederek işlem yaptıran vatandaşlara bir takım uyarılarda bulunan ekipler özellikle kimlik bilgileri, banka kart şifreleri ve kodlarını üçüncü şahıslarla paylaşmamaları gerektiğini vurguladılar.

Ekipler ayrıca ilçede vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklardaki işyerini de ziyaret ederek, dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

