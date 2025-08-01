Bilecik’in Bozüyük ilçesinde güven var, dolandırıcıya yer yok

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık konularında bilgilendirme ve broşür dağıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında ilk olarak Mahalle Muhtarlıklarını ziyaret ederek mahallelerin talep ve sorunları ele aldı.

Ardından SARAR AVM’yi ziyaret eden ekipler, dolandırıcılık konularında bilgilendirme ve broşür dağıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekipler vatandaşları, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyanık olmaya ve herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibata geçmeleri konusunda uyardı.