Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanında başlayıp, Şeyh Edebali Külliyesinde devam eden törenlerle kutlandı.

6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Çelenlerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından yapıldı. Subaşı yaptığı konuşmada, “Bugün, Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü, gurur ve coşkuyla bir kez daha yaşıyoruz.

Tarih boyunca stratejik ve kültürel önemini koruyan Bilecik, Milli Mücadele yıllarında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen bağımsızlık savaşının en kritik merkezlerinden biri olmuştur. 5 Aralık 1920’de şehrimize gelen Mustafa Kemal Paşa ve heyeti, Sevr Antlaşması’nın hiçbir koşulda kabul edilmeyeceğini ve ulusal direnişin kararlılığını tüm dünyaya Bilecik’ten ilan etmiştir. Bu topraklarda yaşanan İnönü Muharebeleri ile yeni Türk Devleti’nin temelleri atılırken, Bilecik; Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ifadesiyle “Milletin makûs talihinin yenildiği yer” olarak tarihe geçmiştir.

Bilecik, işte bu büyük misyonu sayesinde “hem kuruluşun hem de kurtuluşun şehri” olmuş; dün olduğu gibi bugün de geçmişten aldığı güçle geleceğe ışık tutmaya devam etmektedir. Kurtuluşumuzun 103’üncü yılında, bu onurlu mirası gururla hatırlıyor ve sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. “ dedi.

Buradaki programın devamında öğrenciler tarafından kahramanlık şiirleri okundu ve halk oyunları gösterileri sergilendi.

Cumhuriyet Meydanındaki çelenk sunma töreninin ardından Bilecik Şehitliğinde de bir anma programı düzenlendi. Buradaki törende şehit kabirlerine protokol üyeleri tarafından çiçek bırakılmasının ardından dua edildi.

Bilecik’in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlama programı Şeyh Edebali Külliyesinde düzenlenen program ile devam etti. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken günün anlam ve önemini belirten konuşma Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından yapıldı. Subaşı buradaki konuşmasında ise “Bugün, Bilecik’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü hep birlikte anmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” öğüdüyle yoğrulmuş bu topraklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletin makûs talihinin yenildiği yer” ifadesiyle, yalnızca bir şehir değil, bir dönüm noktası, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı eşsiz bir hatırayı hafızasında barındıran ortak bir nokta olmuştur.

Milli Mücadele yıllarında Bilecik, yalnızca bir coğrafi durak değil; milletimizin var oluş mücadelesinin karargâhı, bağımsızlık yolunda verilen kararların merkezi konumundadır. 5 Aralık 1920’de Gazi Mustafa Kemal Paşa ve heyeti, Bilecik’te düzenlenen görüşmelerde Türk milletine dayatılan Sevr Antlaşması’nın hiçbir koşulda kabul edilmeyeceğini dünyaya ilan etmiş, bu kararlılık Bilecik’ten tüm Anadolu’ya yayılmıştır. Ardından, bu topraklarda kazanılan İnönü Savaşları ile hem moral hem de inanç tazelenmiş, “Yeni Türk Devleti’nin temelleri işte burada atılmıştır.

Bilecik, bu yönüyle hem kuruluşun hem de kurtuluşun simgesidir. Bizler, bu tarihsel mirasın çocukları olarak, omuzlarımızda taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bugün bize düşen en büyük görev; atalarımızın canları pahasına koruduğu bu toprakları birlik ve beraberlik içinde yaşatmak, Cumhuriyetimizin değerlerini güçlendirerek gelecek nesillere aktarmaktır.” dedi.

Konuşmaların ardından Mehteran Takımı gösteri ve halk oyunları gösterileri sergilendi.

Gösterilerin ardından Bilecik Kent Konseyi tarafından ilk defa açılan Bilecik’in eski fotoğraflarından oluşan Kent Belleği sergisi gezildi.

Şeyh Edebali Külliyesindeki program pilav ikramı ile son buldu.