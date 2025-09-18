Bilecik’in geleneksel lezzeti ‘Papaz Yahnisi’ tescil yolunda

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in geleneksel lezzeti ‘Papaz Yahnisi’nin coğrafi işaret tescili için son adım olan "ilan" süreci başladı.

Bu süreçte, ilgili ürün resmi olarak tescillenmeden önce kamuoyuna duyurulur ve itirazlar alınır. İlan süresi sonunda herhangi bir itiraz olmazsa, Papaz Yahnisi coğrafi işaret olarak tescillenmiş olur.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan geleneksel lezzet ‘Papaz Yahnisi'nin tescillindeki son aşama olan ilan sürecinin başladığını duyurarak, ”‘Papaz Yahnisi'nin Bilecik'e özgü olduğunu tescilleyerek, ürünün kalitesi ve özgünlüğü korunacak. Bölge ekonomisine katkı sağlanacak, turizm ve yerel üretim desteklenecek. Tüketiciler, ürünün gerçek ve orijinal olduğunu garanti altına alacak.” dedi.