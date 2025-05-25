Bilecik’in genç mucitleri robot yarışmasında zirveye ulaştı!

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’in genç mucitleri robot yarışmasında zirveye ulaştı!

Kayseri’de düzenlenen 17. MEB Uluslararası Robot Yarışması’nda Bilecik Borsa İstanbul BİLSEM öğrencileri, Mini Sumo Kategorisi’nde Türkiye birincisi olarak büyük başarı elde etti.

Serhat Kaya-Bilecik/YENİÇAĞ

21-24 Mayıs 2025’te Kayseri’de düzenlenen 17. Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Robot Yarışması’nda Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri büyük başarı yakalayarak birincilik kazandı.

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3.905 robot ve 10.509 öğrencinin yer aldığı yarışmada, Mini Sumo Kategorisi’nde 780 robot mücadele etti. Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’ni temsil eden iki takım yarıştı.

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Kayı Kartalları Takımı ilk 70’te elenirken, Kara Keçiler Takımı Mini Sumo Kategorisi’nde Türkiye birincisi oldu.

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Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Birincilik kazanan Kara Keçiler Takımı’nın danışman öğretmeni Burak Haçat ile öğrencileri Özkan Burak Özer ve Yusuf Kökçü’yü; Kayı Kartalları Takımı’nın danışmanı Müdür Yardımcımız Zekeriya Orhan ile öğrencileri Alperen Akdağ ve Yunus Emre Durgut’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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