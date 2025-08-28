Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde sporla güçlenen aile bağları projesi!

Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde düzenlenen Sporla Güçlenen Aile Bağları Projesi kapsamında aileler ve çocuklarla bir araya geldi.

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Kaymakam Kılıç, çocukların aileleriyle çeşitli spor etkinliklerine birlikte katılmalarından duydukları heyecana ve ailelerin sevgi dolu birlikteliğine şahit oldu.

2-011.jpg

Kaymakam Kılıç, ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı bu tür faaliyetlerin; aile bağlarını güçlendirdiğini, çocukların özgüvenini artırdığını ve toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ifade etti.

3-005.jpg

Kılıç, "Aile; sevgiyi, dayanışmayı ve paylaşmayı öğreten en güçlü okuldur. Çocuklarımız ise bu okulun en kıymetli öğrencileri…

4-001.jpg

İşte bu nedenle ailelerimizin yanında olmak, onların mutluluğunu paylaşmak ve çocuklarımızın gülüşlerine tanıklık etmek bizler için en önemli değerlerden biridir." ifadelerini kullandı.

5.jpg

6-001.jpg

