Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde sporla güçlenen aile bağları projesi!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Kaymakam Kılıç, çocukların aileleriyle çeşitli spor etkinliklerine birlikte katılmalarından duydukları heyecana ve ailelerin sevgi dolu birlikteliğine şahit oldu.

Kaymakam Kılıç, ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı bu tür faaliyetlerin; aile bağlarını güçlendirdiğini, çocukların özgüvenini artırdığını ve toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ifade etti.

Kılıç, "Aile; sevgiyi, dayanışmayı ve paylaşmayı öğreten en güçlü okuldur. Çocuklarımız ise bu okulun en kıymetli öğrencileri…

İşte bu nedenle ailelerimizin yanında olmak, onların mutluluğunu paylaşmak ve çocuklarımızın gülüşlerine tanıklık etmek bizler için en önemli değerlerden biridir." ifadelerini kullandı.