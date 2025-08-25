Bilecik’in iki ilçesinde su kesintisi

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik ve ilçelerin çoğuna içme ve kullanma suyu sağlayan Karasu hattında meydana gelen arıza nedeni ile iki ilçeye sağlanan su akışında sıkıntılar yaşanıyor.

Dün gece itibari ile başlayan arızanın hangi noktada oluştuğu henüz tam olarak tespit edilemedi. Yaşanan arıza Pazaryeri ve Söğüt ilçelerine sağlanan su akışını etkilerken iki ilçede de su kesintisi yaşandı.

SÖĞÜT BELEDİYESİNDEN KESİNTİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Söğüt Belediyesinden gece saatlerinde yapılan açıklamada ilçenin alternatif su kaynaklarından su teminin sağlandığı ve gece 01:00 ile 07:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyurulmuştu. Belediyeden bu sabah yapılan duyuruda ise “Şu an için şebekemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır, ancak bazı yüksek kat ve bölgelerde suyun ulaşması biraz gecikebilir. Önemle belirtmek isteriz ki; ilçemizin bağlı olduğu Karasu hattının ana şebekesindeki arıza henüz tespit edilememiştir. Bu sebeple su temininde belirsizlik devam etmektedir. Bu süreçte geceleri su kesintisi yapıp depo seviyelerimizi yükseltip, gün içinde tekrar su verilecektir. Siz kıymetli vatandaşlarımızdan ricamız; Hep birlikte suyumuzu idareli ve tasarruflu kullanmamız büyük önem taşımaktadır. İsrafı önlemek ve daha verimli kullanabilmek amacıyla hassasiyet göstermenizi beklemekteyiz.” denildi.

PAZARYERİ İLÇESİNİN DEPOLARINDA SU KALMADI

Karasu hattındaki arızadan etkilenen bir diğer ilçe olan Pazaryeri’nde ise Belediye Başkanı Zekiye Tekin’den konuya ilişkin açıklama geldi. Başkan Tekin sosyal medya hesabından dün gece saatlerinde yaptığı paylaşımda, ilçedeki su depolarında su kalmadığını belirterek yüksek kesimlerde kalan mahallelere su akışının yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu. Başkan Tekin yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim karasudaki arıza nedeniyle sularımız depolarda bitmiş durumda kendi depolarımız yüzbaşı ve Beşikli mahallesinde yetersiz kalabilir önemle arz ederim. Su isteyenlere tankerle gönderim sağlanacaktır.” dedi.