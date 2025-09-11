Bilecik’in ilk kadın kamyon şoförü yollarda!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’te faaliyet gösteren bir şirketin kamyon filosunda işe başlayan Sevcan Aydın kadınların erkeklerin çalıştığı her alanda çalışabileceğine de yeni bir örnek oldu.

Kadınların ağır vasıta kullanımımda öne çıkmaya başladığı şu günlerde Aydın’ın kamyon şoförü olarak çalışmaya başlaması takdirle karşılandı.

Bilindiği üzere kadın şoförler günümüzde özellikle otobüslerde şoför olarak çalışarak bu sektörde çalışmaya başlamalarının ilk yıllarında vatandaşlar tarafından ilgi ve şaşkınlıkla karşılanmışlardı. Zaman geçtikçe bu sektörde kadın şoförlerin artması ile kadınlar erkek işi olarak görülen bir alanda daha kadınlarında çalışabileceğini kanıtlamış oldular.