Bilecik’in ilk ve tek SMA hastası Aydem’in kampanyasında yüzde 100’e ulaşıldı!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Fatma - Serkan Dürük’ün kızları Aydem Emine’ye 2 yaşındayken TİP-2 SMA hastalığı tanısı konuldu. Aydem için Valilik onayı ile hastalığının teşhis edildiği günden bu yana yardım kampanyası başlatılmıştı.

Başta Aydem Gönüllüleri grubu olmak üzere Bilecik halkı Aydem’in sağlığına kavuşması için seferber oldu. Yardım kampanyasının bir an önce tamamlanabilmesi adına birçok etkinlik düzenlendi.

Gelinen noktada yardım kampanasının dün itibari ile amacına ulaşarak tamamlandığı bildirildi. Aydem’in sağlığına kavuşması için gerekli rakamın toplanması Bilecik’te büyük sevinç yarattı.