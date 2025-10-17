Serhat KAYA/Bilecik/Yeniçağ

Bilecik’in ana ulaşım arterlerinden Hamsu Köprüsü’nde Ağustos ayında başlayan yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bilecik Valiliği, köprünün çelik kirişlerinin montajı için 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 07:00’den 23:59’a kadar köprünün araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlemesi için gerçekleştirilecek bu işlem, şehrin ulaşım düzenini geçici olarak değiştirecek. Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhlar belirledi.

Ulaşım, tek yönlü olarak köprünün altındaki Değirmen Sokak’tan, iki yönlü olarak ise Pelitözü Mahallesi-Beşiktaş Mahallesi güzergâhından sağlanacak. Yetkililer, sürücülerin ve yayaların belirtilen yolları kullanmasını rica etti. Çalışmaların, köprünün daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşmasını sağlayacağı belirtildi. Vatandaşlar, trafik düzenlemelerine uyarak olası aksaklıkların önüne geçmeye davet edildi.