Bilecik’in manevi değerlerinden Şeyh Edebali Türbesinde ziyarete kapatılıyor

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

2025 yılı İl Özel İdaresi Projeleri kapsamında, “Şeyh Edebali Türbesi Sanduka Yerleşim Planı Düzenlenmesi İşi” ihalesi yapılarak 24 Nisan 2025 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştı.

Yürütülecek çalışmaların daha sağlıklı tamamlanması ve çalışmalar esnasında ziyaretçilerin güvenliği de göz önüne alınarak Şeyh Edebali Türbesinin 29 Nisan 2025 tarihi itibari ile geçici olarak ziyarete kapatıldığı duyuruldu.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada restorasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak Şeyh Edebali Türbesinin yeniden ziyarete açılacağı belirtildi.