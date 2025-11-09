YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecikli karate sporcuları Orhan Elvan ve Tuğba Çürük, Hırvatistan’da düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası’nda mücadele etmek üzere Milli Takım kadrosuna seçildi.

Balkan Karate Şampiyonası 7-9 Kasım tarihlerinde Hırvatistan’ın Rijeka kentinde düzenlenecek. Şampiyonada Bilecikli karateciler 76 kg'da Orhan Elvan ve +66 kg'da Tuğba Çürük ülkemizi temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Milli formayla ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyoruz." denildi.