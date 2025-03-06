Bilecik’in o belediyesinde 15 tona kadar su ücretsiz oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’in o belediyesinde 15 tona kadar su ücretsiz oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı Belediye Başkanı Bekir Torun Başkanlığında yapıldı. Toplantıda Başkan Torun Osmaneli halkını ekonomik olarak sevindirecek müjdeli haberler verdi.

Bilecik/ Serhat Kaya

Belediye Başkanı Bekir Torun, toplantıda yaptığı konuşmada Osmaneli'ndeki her haneye aylık 15 ton suyu ücretsiz verecekleri müjdesini verdi. Başkan Torun, yapılacak bu indirim sayesinde su faturalarının 3'te 1 oranında azalacağını söyledi.

Başkan Torun ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesine ücretsiz ulaşım sağlayabilecekleri bir çalışma başlattıklarını da söyledi. Torun çalışmayı kısa bir sürede bitirerek 65 yaş üstü vatandaşların Bilecik'e sağlık için ulaşımlarını ücretsiz hale getireceklerini müjdeledi.

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