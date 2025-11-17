YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli Belediyesi ilçede suların kesileceğini duyurdu.

Kesintisinin su deposunda yapılacak olan temizlik ve onarım çalışması nedeni ile yapılacağı açıklanırken, suların 18.11.2025 Salı günü saat 23:00 ile 19.11.2025 Çarşamba günü saat 07:00 arasında kesileceği duyuruldu.

Osmaneli Belediyesinden yapılan duyuruda, “18.11.2025 salı saat: 23.00 -19.11.2025 çarşamba saat: 07.00 arasında kalan son su depomuzun temizlik ve onarımı vesilesiyle su kesintisi yaşanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” denildi.