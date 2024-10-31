Bilecik’in o ilçesinde taksi ücretleri zamlandı

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Bilecik’in o ilçesinde taksi ücretleri zamlandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük Şoförler ve Otomobilciler Odasının 25 Ekim 2024 tarihinde Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ilettiği taksimetre ücretlerine zam talebi kabul edilerek 30 Ekim itibari ile yeni tarife yürürlüğe girdi.

Bilecik - Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Bozüyük Şoförler ve Otomobilciler Odasının taksimetre ücretlerine zam talebini kabul etti. Zamlı tarife Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 28.10.2024 gün ve 10 sayılı kararı ile onaylandı.

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TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 60 TL, KISA MESAFE ÜCRETİ 120 TL OLDU

Onaylanan yeni tarifeye göre Bozüyük'te taksimetre açılış ücreti 60 TL olurken, kilometre ücreti 30 TL, saat ücreti (1 saat) 105 TL, birim zaman (1 dk.) 1,75 TL, birim mesafe (100 mt.) 3 TL ve kısa mesafe ücreti ise 120 TL olarak belirlendi.

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