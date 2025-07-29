Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Torun, hakkında çıkan manipülatif haberlere açıklık getirdi

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Belediyeye ait İçmeler Tesislerinin yangından etkilendiği anda çektiği video sonrası hakkında ulusal basında yer alan manipülatif haberlere açıklık getirdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun Belediyenin İtfaiye Müdürlüğü biriminde belediye çalışanları ile bir araya gelerek, çalışanlara yangınlar sırasında gösterdikleri özverili çalışmalar nedeni ile teşekkür etti. Belediye çalışanlarının yanında Osmaneli halkına da yangınların söndürülmesindeki yardımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Torun ‘Yiğitlik vura vura, ağalık vere vere’ sözünü hatırlatarak, Osmaneli halkı ve Belediye çalışanlarının yangınlar esnasında gösterdikleri özveri ile yiğitliklerini kanıtladığını söyledi.

Başkan Torun, hakkında ulusal basına kadar yansıyan manipülatif haberlere de açıklık getirerek, devleti itibarsızlaştırdığı yönünde bir ithamla karşılaştığını, böyle bir şeyin asla söz konusu olmadığını, Osmaneli Belediyesi olarak kendilerinin de bir devlet kurumu olduklarını hatırlattı. Kendilerinin göreve geldiklerinde Osmaneli halkına her siyasi görüşe eşit mesafede olacakları sözünü verdiklerini vurgulayan Başkan Torun göreve başlamaları üzerinden geçen 18 ayda siyasi içerikli bir paylaşımlarının ve söylemlerinin olmadığının da altını çizdi.

Başkan Torun hakkında çıkan haberlerin, göreve gelmelerinden bu yana bazı kesimlerin rahatını kaçırmış olmalarından kaynaklı olduğunu söyleyerek, “Bizim başladığımız süreç içerisinde rahatını bozduklarımız var, nemasını kestiklerimiz var, mamasını kestiklerimiz var, çoluğuna çocuğuna ihale vermediklerimiz var, arsızlık, hırsızlık, ahlaksızlık yamalarına müsaade etmediklerimiz var. Şimdi onlar yani bir fırsat buluruz da işte nasıl saldırırız. Bu orman yangını, bu adamı linç etme işi falan değil, ki, hani bir söz var ben her konuşmamda Osmanelililerden bahsederken şöyle söyledim; Osmaneli’nin cesur ve yiğit insanları, çünkü bir gün böyle bir duruma düşeceğim zaman Osmanelililerin bana sahip çıkacağını biliyordum.” dedi.

İçmeler tesislerinde çektiği videoya da açıklık getiren Başkan Torun Orman Teşkilatının çalışanlarıyla bir sorunlarının olmasının mümkün olmadığını söyleyerek, yangın olaylarına daha önce olduğu gibi beraber müdahale ettiklerini ve yangınlarda beraber hayatlarını tehlikeye attıklarını söyledi. Başkan Torun videodaki konuşmasının görevine yapmayan kişilere olduğunun altını çizerek, konuyu sonrasında devlet büyüklerinden konuştuğu kişilerinde olduğunu, konuştuğu kişilerin konunun gereğini yapacağı sözünü verdiklerinden konuyu uzatmadığını da belirtti.

Hakkında ulusal çapta başlatılan linç kampanyası ile ilgili de konuşan Başkan Torun “Kuyruğuna bastığımız büyük firmalar, işlerini, rantlarını, Osmaneli’ye zarar veriyorsunuz deyip işini bozduğumuz büyük firmalar var. Ulusal çapta linçi de bu firmalar organize ediyor muhtemelen ama etsinler sıkıntı yok. Dünya üstümüze gelse Allah bizim ecrimizi öteki tarafta verecektir.” İfadelerini kullandı.